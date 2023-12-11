Дочь Кузи из «Универа» рассказала о планах на Новый год Дочь Гогунского рассказала, что будет праздновать Новый год с мамой

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Milana Star

Дочь актера и певца Виталия Гогунского Милана, более известная как Milana Star, рассказала о своих планах на Новый год. Как сообщила начинающая певица и видеоблогер корреспонденту NEWS.ru во время «Новогоднего концерта ЖАРА» в Crocus City Hall, новогоднюю ночь она проведет с мамой, однако место празднования пока раскрывать не стала.

Точно рядом со мной будет мама, а вот где [будут праздновать Новый год] — секрет. Чуть позже узнаете, — призналась Милана.

Наследница Гогунского также поделилась планами на наступающий 2024 год. По ее словам, в Crocus City Hall планируется большой сольный концерт, который приурочат к 10-летию ее творческой деятельности. На мероприятие также пригласят известных артистов, их имена пока не раскрываются.

Особенно после Нового года начнется серьезная подготовка. Планируем сделать классный сольник, который приурочен к моему десятилетию [на сцене]. А также [планирую] продолжать туры, писать больше песен, — заявила Милана.

Ранее Гогунский поделился подробностями съемок продолжения сериала «Универ», выход которого ожидается весной 2024 года. По его словам, на площадке царит фантастическая атмосфера и организация проекта выполнена на высочайшем уровне. Актер считает, что зрители увидят прекрасное продолжение уже полюбившегося сериала.