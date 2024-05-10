Дочь Канье Уэста сыграла первую роль в театре Норт Уэст дебютировала в театре в постановке «Король Лев»

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Норт Уэст

Дочь Канье Уэста и Ким Кардашьян Норт Уэст дебютировала на сцене в спектакле «Король Лев», сообщает E!Online. 10-летняя артистка присоединилась к ансамблю спектакля, посвященного 30-летию популярного диснеевского фильма.

Премьера запланирована на 24 мая, но не было объявлено, какую роль она исполнит. В декабре Норт уже выступала на сцене с отцом, исполнив песни вместе с ним и Ty Dolla $ign.

Их совместное выступление проходило на вечеринке под открытым небом в Майами. Кардашьян и Уэст развелись официально в марте 2023 года, у них четверо детей: Норт (10 лет), Сейнт (8 лет), Чикаго (6 лет) и Псалм (4 года).

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Канье якобы может дать концерт в Москве в свой день рождения, 8 июня. Утверждалось, что контракт с американской звездой уже подписан и его выступление состоится в «Лужниках».

Позднее создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников опроверг эту информацию и заявил, что такие планы обсуждались несколько месяцев назад, но денег на выступление Канье Уэста никто не дал. По его словам, гонорар рэпера составляет не менее $5 млн, из-за чего концерт согласовать не удалось, после чего поползи слухи.

Также продюсер Яна Рудковская сообщила о приезде рэпера в Россию этой осенью. По ее данным, артиста будет сопровождать его жена Бьянка Цензори. Переговоры с артистом ведет музыкант и предприниматель Евгений Финкельштейн, привозивший в Москву Мадонну и Дженнифер Лопес, написала Рудковская. При этом сам Финкельштейн не подтвердил слухи о приезде Канье в Москву.