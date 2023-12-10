Дочь Йовович спела на русском: реакция украинцев, при чем здесь Катя Лель Дочь Миллы Йовович на русском языке спела хит Кати Лель «Мой мармеладный»

Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Милла Йовович и Эвер Габо Андерсон

Американская модель и актриса Эвер Габо Андерсон, дочь американской артистки Миллы Йовович, спела песню «Мой мармеладный» Кати Лель на русском языке и опубликовала соответствующий ролик в соцсетях. Как отреагировали на видео Эвер исполнительница трека и жители Украины?

Что за песню спела дочь Йовович

Речь идет о композиции Максима Фадеева под названием «Мой мармеладный», которую в 2003 году исполнила российская певица Катя Лель. Недавно эта песня заняла третье место в глобальной версии плейлиста Viral 50 («Топ-50 вирусных трендов») в Spotify.

Трек стал популярным в зарубежных соцсетях и запустил новый флешмоб. Под песню «Мой мармеладный» иностранцы записывают трендовые видео: танцуют, подпевают и переводят трек на английский язык. Тренд подхватила и дочь Йовович.

Что делает дочь Йовович на видео

В ролике, который 16-летняя Эвер опубликовала на своей странице в социальной сети, она сидит в футболке на кровати, после чего целует камеру и в открытом платье начинает подпевать песне, стоя на улице.

При этом дочь Йовович губами проговаривает текст композиции на русском языке.

Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press Эвер Габо Андерсон

Как отреагировала Катя Лель

Исполнительница хита «Мой мармеладный» заметила появление ролика и разместила его в своих соцсетях. Лель призналась, что ей приятен факт исполнения ее песни дочерью Миллы Йовович.

«Как приятно! Доченька прекрасной актрисы Миллы Йовович тоже в нашем тренде», — написала российская исполнительница.

Как отреагировали на поступок дочери Йовович на Украине

Украинские фанаты Миллы Йовович возмутились поведением ее дочери, сообщает издание «РБК-Украина». Как пишет СМИ, поклонники считают, что Эвер популяризирует русскую культуру, в то время как сама Йовович «поддерживает Украину».

В частности, украинские почитатели таланта знаменитой актрисы назвали поступок Эвер «позором» и сетовали на то, что девушка не исполнила в ролике песню на их языке. Кроме того, хейтеры напомнили о том, что Милла Йовович имеет украинские корни.

СМИ добавляет, что позднее Эвер скрыла комментарии к видео из-за возмущений со стороны украинцев.

Почему песня Кати Лель «Мой мармеладный» стала популярной у иностранцев

Первыми про хит середины 2000-х вспомнили русскоязычные пользователи TikTok. Под строчки из песни они снимали видео, на которых шутили о том, за какой подарок они готовы простить предательство. Кто именно вывел российскую песню в тренды у зарубежных блогеров — неизвестно, однако пик ее популярности пришелся на конец октября и начало ноября.

Иностранные тиктокеры снимали, как танцуют под «Моего мармеладного» и напевают слова из песни. Другие блогеры решили добавить в ролики «российский колорит» и облачились в меховые шапки, шубы и жилетки. Некоторые использовали спортивную одежду с тремя полосками на манер костюмов Adidas, которые на Западе ассоциируются с представителями Восточной Европы.

Также неизвестно, что именно понравилось иностранцам в песне Кати Лель. Некоторые пользователи отмечали, что не могут выкинуть текст композиции из головы.

«Через полтора часа мне нужно встретиться с моим научным руководителем, а все, о чем я думаю, это: „Попробуй муа-муа, попробуй джага-джага, попробуй мм-мм, мне это надо-надо“», — пишет одна из пользовательниц Twitter (X).

Певица Люся Чеботина выразила мнение, что популярность хита «Мой мармеладный» обусловлена трендом на русскую моду.

«Во-первых, песню любят уже миллионы в нашей стране. Многие поколения ее знают, любят, слушают. А второе — это, конечно же, тренд на русскую моду. И хотя мне и говорят на мой недавний пост про рысь, что „это уже неактуально“, что сейчас модно экомех, вы посмотрите, как весь Запад снимает в натуральных мехах под нашу любимую Катю Лель», — передавал слова Чеботиной корреспондент NEWS.ru.

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