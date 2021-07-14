Дочь Ирины Алфёровой рассказала о состоянии матери

Советская и российская актриса Ирина Алфёрова до сих пор находится в больнице, но серьёзных опасений её состояние здоровья не вызывает, передаёт «Московский Комсомолец» со ссылкой на её дочь, артистку Ксению Алфёрову. Наследница рассказала, что заболевшая коронавирусом родственница чувствует себя прекрасно.

Она (Ирина Алфёрова. — NEWS.ru) чувствует себя прекрасно, — приводит слова Ксении Алфёровой издание.

Накануне о самочувствии Ирины Алфёровой рассказал худрук «Школы современной пьесы» Иосиф Райхельгауз. По словам руководителя, народная артистка РФ уже перенесла кризис и сейчас заботится о своём муже, который находится с ней в одной палате.

Ирина Алфёрова известна по роли Констанции в советской картине «Д’Артаньян и три мушкетёра». Вместе с бывшим мужем Александром Абдуловым актриса снялась в фильме «С любимыми не расставайтесь». С 1993 года она является актрисой театра «Школа современной пьесы».

Как сообщалось ранее, актриса Татьяна Догилева рассказала, как получилось, что она заболела коронавирусом, несмотря на вакцинацию от COVID-19. Почему прививка не защитила её от заражения, актриса рассказала в посте, который опубликовала в сторис Instagram телеведущая Мария Шукшина.