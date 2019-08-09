https://static.news.ru/photo/62759416-baa5-11e9-b934-fa163e074e61_660.jpg Даная Пригожина Фото: danaya_prigozhina/instagram.com

Данае Пригожиной, дочери известного продюсера, удалось похудеть за восемь месяцев на 21 килограмм. Виной тому — любовь.

Могу дать один совет — влюбитесь. Это действительно помогает, — призналась 22-летняя девушка в разговоре со «СтарХитом».

Ещё в декабре при росте 165 см Даная весила 112 килограммов. Теперь весы показывают 91.

На этом я не собираюсь останавливаться. Идеально было бы избавиться ещё от 30–40. Но начало положено, чему я очень рада, — говорит она.

Даная также отметила, что во многом благодарна певице Валерии. Режим питания, который она посоветовала своей падчерице, сыграл немаловажную роль в избавлении от лишних килограммов:

Во многом мне помогла Валерия и её система питания. Я ем часто и понемногу. В спортзал пока не хожу. К тренировкам приступлю, когда избавлюсь ещё от 5–10 килограммов.

От проблем с лишним весом Даная страдает с детства. Раньше изнуряющие диеты ей не помогали. Злую шутку с девушкой сыграли таблетки для похудения. Они дали кратковременный эффект, но потом потерянные килограммы вернулись с лихвой.

Ранее News.ru сообщал, что для борьбы с лишним весом лучше всего подходят бег, альпинизм, спортивная ходьба, танцы и йога. При этом пробежки медики назвали самым эффективным способом похудеть.