Дочь Хворостовского поразила поклонников схожестью с отцом

https://static.news.ru/photo/7b9baf70-d228-11ea-86a4-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Хворостовский Фото: facebook.com/Hvorostovsky/Global Look Press

Вдова оперного певца Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли опубликовала фото подросшей 13-летней дочери Нины. Это младшая из дочерей артиста.

Фото сделано в сицилийском городке Таормина в Италии, где живёт мать вдовы Хворостовского. Компанию Хворостовским составила ещё одна оперная дива — Айгуль Ахметшина.

Поклонники оперной пары сразу отметили, что Нина невероятно похожа на отца и выглядит старше своих лет — «вполне может сойти за невесту».

«Так на папу похожа, солнышко прелестное!», «Три красавицы! Ниночка — солнышко. Мама восхитительна! Айгуль прекрасна!», написали поклонники в комментариях.

Сама Флоранс Илли, оперная певица и актриса, в свои 50 лет также выглядит прекрасно и пользуется интересом у мужчин. По внешним данным, отметили пользователи, вдова знаменитого певца может дать фору многим молодым артисткам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вдова оперного певца Дмитрия Хворостовского Флоранс рассказала о последних днях своего мужа. Народный артист до последнего боролся с раком мозга и понял, что проиграл, когда уже не смог петь.