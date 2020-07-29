Дочь Хворостовского поразила поклонников схожестью с отцом

Вдова оперного певца Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли опубликовала фото подросшей 13-летней дочери Нины. Это младшая из дочерей артиста.
Фото сделано в сицилийском городке Таормина в Италии, где живёт мать вдовы Хворостовского. Компанию Хворостовским составила ещё одна оперная дива — Айгуль Ахметшина.
Поклонники оперной пары сразу отметили, что Нина невероятно похожа на отца и выглядит старше своих лет — «вполне может сойти за невесту».
«Так на папу похожа, солнышко прелестное!», «Три красавицы! Ниночка — солнышко. Мама восхитительна! Айгуль прекрасна!», написали поклонники в комментариях.
Сама Флоранс Илли, оперная певица и актриса, в свои 50 лет также выглядит прекрасно и пользуется интересом у мужчин. По внешним данным, отметили пользователи, вдова знаменитого певца может дать фору многим молодым артисткам.
Ранее NEWS.ru сообщал, что вдова оперного певца Дмитрия Хворостовского Флоранс рассказала о последних днях своего мужа. Народный артист до последнего боролся с раком мозга и понял, что проиграл, когда уже не смог петь.
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