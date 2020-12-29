Дочь Гузеевой раскритиковали за «дурное воспитание»

https://static.news.ru/photo/879dac4a-4a4d-11eb-bf7c-fa163e074e61_660.jpg Лариса Гузеева Фото: Yulia Kapishnikova/Russian Look/Global Look Press

Поклонники раскритиковали 20-летнюю дочь Гузеевой за фривольное поведение. Ольга Бухарова пришла на работу к матери и позировала с ней и Дмитрием Нагиевым, с которым Гузеева состояла в отношениях больше 30 лет назад.

Позже ведущая «Давай поженимся» обнародовала кадры, они вызвали неоднозначную реакцию. Одни увидели новый образ актрисы, другие — как дочь Гузеевой показала язык в объектив фотокамер.

Часть поклонников сразу осудила девушку за невоспитанность. Другие всё списали на возраст, признав, что в 20 лет вполне ещё можно подурачиться.

Эх бы воспитания немного, — к примеру, написал один из поклонников.

Гузеева не стала молчать и с вызовом ответила:

Я думаю, вам уже поздно. Дальше будете только хуже и злее.

Противники поведения дочери актрисы писали: «У дочки непонятное поведение», «Доченька дурно воспитана. На всех съёмках язык показывает», «Все прекрасно, кроме языка», «Взрослая „малышка“ ведёт себя странно».

Сторонники актрисы отвечали: «А что там такого?», «В чём плохое воспитание? Что она язык показала?», «Ругаете за показывание языка и кривляние?! Не отнимайте у детей детство. Они успеют ещё быть злыми, недовольными и серьёзными».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лариса Гузеева предстала на публике в синем платье в пол и с причёской в стиле Одри Хепберн. Ведущая сделала короткую чёлку и уложила волосы в объёмный кокон.