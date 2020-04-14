Дочь Гузеевой объяснила, почему не хочет идти по стопам матери

https://static.news.ru/photo/684c3b72-7e33-11ea-b6b6-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бухарова Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva

Актриса и ведущая телепрограммы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева объяснила, почему её 19-летняя дочь не хочет быть артисткой. По её словам, она не воспринимает этих людей как «небожителей», сама же Ольга Бухарова связывает это с низкой самооценкой.

Ранее Гузеева опубликовала в соцсетях танцы своей дочери, которая изображает то индианку, то волшебную фею. Её поклонники восхитились талантом Ольги, однако мать сообщила, что её дочь учится на филолога и об актёрской карьере не помышляет.

Для меня артисты были людьми с другой планеты — небожители. И я мечтала и рвалась в этот мир, для неё же великая Удовиченко — просто тётя Лариса, — написала Гузеева в Instagram.

Сама же Ольга в комментариях с ней не согласилась.

Причина — в моей низкой самооценке, — написала она.

Как писал NEWS.ru, Лариса Гузеева рассказала о проблеме, которая возникла в семье во время карантина по коронавирусу. Любящая готовить Гузеева поделилась видео, на котором её муж, профессиональный ресторатор Игорь Бухаров, накрывшись пледом, пытается открыть дверцу холодильника. Она также отметила, что перед холодильником Бухаров стоит вот уже сутки. Шуточный ролик уже стал хитом среди интернет-пользователей.