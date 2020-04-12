Дочь Федосеевой-Шукшиной сделала в Африке липосакцию

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной вернулась в Россию из Африки, где жила последние шесть лет.
Перед отъездом Ольга решила заняться своей внешностью, в начале обратилась к косметологу, чтобы избавится от морщин, а после сделала себе липосакцию. Дочь актрисы нашла процедуры по выгодной цене и удалила лишние сантиметры.
По её словам, процедура обошлась в две тысячи долларов, что в два раза дешевле, чем в Москве. Кроме того, она обновила и причёску — сделала короткую стрижку и покрасила волосы в пепельный цвет.
Как
Последний год я с мамой, она сама мне позвонила и сделала первый шаг, который я ждала очень долго, — рассказала Ольга, комментируя их примирение после затяжного конфликта.
Ранее NEWS.ru сообщал, что младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала о конфликтных отношениях с Бари Алибасовым. Дочь актрисы на дух не переносит пятого мужа матери и не упускает случая высказать ему всё, что думает.
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