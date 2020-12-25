«Душа освобождена»: дочь Федосеевой-Шукшиной предвидит скандал с Алибасовым

https://static.news.ru/photo/22aec904-46d3-11eb-b553-fa163e074e61_660.jpg Ольга Шукшина Фото: Ольга Шукшина/vk.com

О расторжении брака с эпатажным продюсером Бари Алибасовым высказалась дочь его теперь уже бывшей жены Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга.

Она поздравила мать с «освобождением», но предрекла ей новый скандал с Алибасовым.

Бари Каримович — мастер чёрного пиара. Наверное, ещё что-то будет, но, в принципе, душа уже освобождена, — призналась Ольга, чьи слова приводит Lenta.ru.

24 декабря Алибасов и Федосеева-Шукшина развелись.

73-летний продюсер и 81-летняя актриса поженились два года назад — 20 ноября 2018 года. Директор Алибасова при этом отметил, что «катализатором развода стала квартира, которую Шукшина подарила продюсеру, а потом решила забрать обратно».

Полученную в дар от Федосеевой-Шукшиной квартиру в Новой Москве Алибасов переписал на имя своего помощника Сергея Моцаря, при этом шоумен предоставил документы о том, что его ассистент выплатил за квартиру 2,5 млн рублей. Суд признал договор доверия недействительным и постановил вернуть жилище актрисе, однако Алибасов собирался оспорить это решение.

Федосеева-Шукшина после этого обратилась с письмом к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой защитить её от мужа. Актриса написала, что Алибасов и его помощник не остановятся, пока не отберут у неё квартиру. Глава СК распорядился провести проверку по этой ситуации.

Ранее Бари Алибасов — младший назвал себя нищим. Он, как и отец, развёлся, а бывшая жена через суд добилась алиментов на совместную дочь. Размер выплат будет составлять 50 тысяч рублей, сообщал NEWS.ru.