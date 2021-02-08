Дочь Федосеевой-Шукшиной обвинила мать в «изменениях в мозгу»

https://static.news.ru/photo/b7c0a2b0-6a55-11eb-8b5e-96000091f725_660.jpg Лидия Федосеева-Шукшина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга нелестно высказалась о поведении своей матери из-за тёплого отношения к Бари Алибасову. Актриса не собирается разводиться с супругом, жалеет его и сильно переживала, когда продюсера положили в клинику лечиться от алкоголизма.

Ольга Шукшина недовольна тем, что после судебной битвы за квартиру её матери та не держит зла на супруга, готова всё ему простить и названивает Алибасову по два-три раза в день.

Своё мнение наследница Василия Шукшина высказала в телефонном разговоре в эфире программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» . Ольга заявила, что мать порочит ту часть великой фамилии, принадлежащей её отцу, что она, вероятно, не понимает того, что делает и это может быть связано с какими-то возрастными «изменениями в мозгу».

Как рассказал в эфире ток-шоу сам Бари Алибасов, дочь заперла Федосееву-Шукшину дома и отобрала у неё телефон, пока он находился в клинике. Ольга запретила матери общаться с супругом. Это подтвердил и Алибасов-младший, который уверен, что дочь актрисы преследует только личные меркантильные интересы, а не интересы матери.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер и создатель группы «На-На» Бари Алибасов обвинил своего бывшего пиарщика Вадима Горжанкина в желании споить его, чтобы подсунуть на подпись документы. Алибасов предположил, что пиарщик пытался подсунуть ему на подпись документы на гонорары, которые получает он и его семья.