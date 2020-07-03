Дочь Евгения Осина вышла замуж

https://static.news.ru/photo/8eac5250-bd9b-11ea-be1d-fa163e074e61_660.jpg Евгений Осин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дочь Евгения Осина Агния вышла замуж и поделилась в Instagram фото и видео со свадьбы. До бракосочетания 18-летняя начинающая певица и её возлюбленный год были вместе.

Избранника дочери певца зовут Влад. Брак между ними зарегистрировали в Хорошевском загсе Москвы. Для бракосочетания пара выбрала традиционные наряды жениха и невесты: Агния выходила замуж в классическом белом платье.

Замужем за лучшим, — так подписала ролик со свадьбы юная дочка Осина.

Год назад Агния и приёмная дочь Осина Анастасия поделили наследство певца. Оказалось, что права на песни «Таня плюс Володя» и «Посмотри в окно» были переданы Анастасии. Она также владеет правами на песню отчима «Наивные дети», которую он написал специально для неё.

Права на главный хит певца. ушедшего из жизни два года назад, получила его законная дочь Агния. Также родственникам певца досталась квартира в Москве стоимостью 30 млн рублей. Она тоже перешла по наследству Агнии.

Сам певец при жизни говорил, что не общался с дочерью. Она заявила о себе только после смерти отца. Ей пообещал стать звездой продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что любовница советского и российского музыканта Евгения Осина — Елена Скорнякова отстаивает интересы своей несовершеннолетней дочери Насти Годуновой. По словам женщины, ребёнок родился именно от певца, поэтому Настя имеет право претендовать на наследство исполнителя.