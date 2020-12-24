Дочь Ефремова напугала общественность заявлениями о своей смерти

https://static.news.ru/photo/ec81fd9c-457e-11eb-acc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

16-летняя дочь актёра Михаила Ефремова Вера напугала публику видео в Tik Tok, где она рассуждает о собственной смерти. Подписчики её аккаунта уже призвали мать девочки срочно обратить на это внимание.

Примечательно, что дочь Михаила Ефремова, отбывающего в колонии наказание за смертельное ДТП в Москве, завела аккаунт в Tik Tok совсем недавно. В одном из первых постов она не просто намекала на суицид, а рассуждала о том, как окружающие отреагируют, если она умрёт, сообщает «Семь дней».

Как мне кажется, сколько людям понадобится времени, чтобы отойти от моей смерти, — гласит надпись в кадре.

Вера Ефремова заявляет, что её окружение перестанет думать о ней уже через полгода, а некоторые люди забудут о ней уже через пару недель.

Дочь Михаила Ефремова не на шутку перепугала этим видео тех, кто его увидел. Один из пользователей призвал мать девочки срочно обратить внимание на её суицидальные настроения и принять меры.

Как сообщал NEWS.ru, Ефремов во второй раз отказался от услуг одного из своих адвокатов Андрея Алёшкина.

Как заявил актёр перед этим, он не уверен, что после отбывания наказания за смертельное ДТП в центре Москвы он сможет заниматься своей профессией.