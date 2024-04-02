Дочь Джигана и Самойловой попала в больницу Самойлова рассказала о госпитализации дочери Леи из-за приступа аллергии

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Оксана Самойлова с дочерьми Ариелой и Леей

Блогер и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщила поклонникам, что везет свою девятилетнюю дочь Лею в больницу. Самойлова показала девочку в маске с кислородным баллоном. Ранее блогер сообщила, что дочь с раннего детства страдает от периодических приступов аллергии, которые обостряются весной.

В этот прекрасный солнечный денек мы с Леей на кислородном баллоне в сопровождении скорой едем госпитализироваться в больницу, — с грустной улыбкой сообщила подписчикам Самойлова.

Ранее Джиган пообещал, что через два года напишет песню для дочери Леи. По его словам, девочка, глядя на старшую сестру, уже интересуется пением и берет уроки вокала.

При этом Джиган считает, что Лее нужно еще дорасти до самостоятельного исполнения песен и повзрослеть. Однако в целом отец уже сейчас не против подарить ребенку трек. Самойлова же уверена, что Лея пока не готова к таким серьезным занятиям. По мнению матери, ей необходимо еще пару лет походить на вокал.

До этого Самойлова призналась, что после рождения четвертого ребенка в США Джиган принимал вещества, «воздействующие на подсознание», и делал «страшные вещи». Она также рассказала, что ей пришлось накачивать мужа транквилизаторами, чтобы «привести в чувство». Самойлова сообщила, что после этих событий ей и детям пришлось обратиться к помощи психологов, чтобы восстановить душевное равновесие.