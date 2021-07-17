Дочь Дмитрия Маликова показала, как выглядит его трёхлетний сын

Дочь Дмитрия Маликова показала, как выглядит трёхлетний сын певца Марк, рождённый от суррогатной матери. Фото с Марком дочь артиста опубликовала в своём микроблоге.

Девушка нежно обнимает мальчика перед зеркалом, у малыша такая е стрижка, как у звёздного папы, и он тоже светлый.

instagram.com/steshamalikova/

Банда блондинов, — с юмором подписала фото Стеша Маликова.

Девушка стала заботливой и любящей сестрой, хотя совсем не была готова к появлению малыша в семье: ей родители рассказали о младшем брате за несколько дней до того, как привезти малыша домой. Стеша часто проводит досуг с мальчиком.

Этой весной дочь Маликова окончила факультет международной журналистики МГИМО. Уже год она развивает собственное дело — создание модной женской одежды.

Ранее российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов ответил на слухи о романе со Стефанией Маликовой, дочерью певца Дмитрия Маликова. Пара тщательно скрывает личную жизнь.