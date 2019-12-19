https://static.news.ru/photo/19dc6cae-22e0-11ea-b798-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Маликов с дочерью Стефанией Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дочь певца Дмитрия Маликова Стефания опубликовала трогательный снимок сразу трёх поколений семьи. На фото она позирует с отцом, дедом и младшим братом.

Все Маликовы собрались в студии одного из телеканалов, где снималась передача в честь юбилея Дмитрия. Стеша элегантно выглядит в голубом платье в горошек, не менее наряден и её младший брат Марк. Малыш одет в белую рубашку с бабочкой, брюки и лакированную обувь.

@dmitriy_malikov 50 лет! Сняли праздничный выпуск программы #ПриветАндрей с лучшим ведущим @malakhov007. Спасибо! — подписала снимок 19-летняя девушка.

Поклонники забросали наследницу звёздной фамилии комплиментами, отметив, что все Маликовы «очень красивые», и пообещав ждать передачу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сын певца Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей старшей сестрой Стефанией. Они вместе посетили торжественный бал в центре Москвы, где с удовольствием позировали фотографам.