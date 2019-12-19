Дочь певца Дмитрия Маликова Стефания опубликовала трогательный снимок сразу трёх поколений семьи. На фото она позирует с отцом, дедом и младшим братом.
Все Маликовы собрались в студии одного из телеканалов, где снималась передача в честь юбилея Дмитрия. Стеша элегантно выглядит в голубом платье в горошек, не менее наряден и её младший брат Марк. Малыш одет в белую рубашку с бабочкой, брюки и лакированную обувь.
@dmitriy_malikov 50 лет! Сняли праздничный выпуск программы #ПриветАндрей с лучшим ведущим @malakhov007. Спасибо! — подписала снимок 19-летняя девушка.
Поклонники забросали наследницу звёздной фамилии комплиментами, отметив, что все Маликовы «очень красивые», и пообещав ждать передачу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сын певца Дмитрия Маликова впервые вышел в свет со своей старшей сестрой Стефанией. Они вместе посетили торжественный бал в центре Москвы, где с удовольствием позировали фотографам.
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