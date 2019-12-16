https://static.news.ru/photo/16b02c06-2005-11ea-a547-fa163e074e61_660.jpg Дана Борисова с дочерью Полиной Фото: danaborisova_official/instagram.com

Дочь Даны Борисовой оказалась в одной из столичных больниц после скандала в доме известной телеведущей. Об этом сама Полина рассказала в своём микроблоге.

Могу сказать, что из-за происходящего папа был вынужден вызвать полицию и приехать сам. Потом для меня вызвали скорую, которая отвезла меня в детскую больницу. Слава богу, ничего сверхсерьёзного, врачи сказали: "До свадьбы заживёт«,— поделилась она с пользователями.

По словам девочки, нынешний конфликт никак не связан с тем, что написала в Instagram её звёздная мама. Она подчеркнула, что никак не портила её рукописи, не обливала, не жгла и тем более не выкидывала их. 12-летняя наследница призналась, что не в обиде на родительницу, и надеется на скорое примирение, передаёт «СтарХит».

Ранее Дана Борисова рассказала, что послужило причиной конфликта. По её словам, девочка опубликовала часть её новой книги в Интернете, которая ещё не дописана. Подросток, испугавшись своего поступка, выбросила рукопись и заперлась в одной из комнат. Девочка пожаловалась отцу. В итоге бывший гражданский муж звезды Максим Аксёнов приехал в квартиру звезды с полицией, писал NEWS.ru.