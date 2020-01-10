https://static.news.ru/photo/12258a84-346c-11ea-a619-fa163e074e61_660.jpg Дана Борисова Фото: danaborisova_official/instagram.com

Российская телеведущая Дана Борисова рассказала, что её дочка Полина сама сделала первый шаг к примирению после их ссоры.

Дочка сама приехала ко мне и предложила мировую. Ох, это уже не первый раз, — поделилась светская львица.

По её словам, скандал с вызовом полиции, возможно, был инициирован отцом девочки. Сама Борисова не понимает, зачем это было нужно. Она добавила, что сейчас в их семье всё хорошо, сообщает «Вокруг ТВ».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дана Борисова, как и обещала, выложила в Сеть результаты анализов на наличие в организме наркотических и психотропных веществ. По её словам, она сдавала венозную кровь. Медики не нашли никаких запрещённых препаратов в полученном материале.