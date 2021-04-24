Дочь Даны Борисовой попала в больницу после психических атак

https://static.news.ru/photo/44d3d6ee-a571-11eb-8ec0-96000091f725_660.jpg Дана Борисова Фото: instagram.com/danaborisova_official/

Дочь Даны Борисовой угодила в больницу после того, как порезала себе руки, а позже у неё начались психические атаки. О беспокойстве за 13-летнюю девочку рассказала сама ведущая в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Вернувшись из поездки в Петербург, Борисова обратила внимание, что дочь ходит в закрытой одежде. Выяснилось, что она прячет порезы от лезвия на руках.

Я пошла к ней в комнату, устроила обыск и обнаружила три полотенца в крови. Испугалась. Через два дня после этого она выходит с перебинтованными запястьями, — рассказала ведущая.

Психологи объяснили Борисовой, что так девочка пытается заглушить душевную боль и это является тревожным сигналом. Ведущая собиралась отвести девочку психологу, но ей снова нужно было улетать. Дочь осталась под присмотром домработницы.

В итоге у девочки начались панические атаки и она вызвала себе скорую. Борисова полагает, что такое душевное состояние её ребёнка может быть связано с плохими отношениями с отцом. Бизнесмен Максим Аксёнов даже не пришёл к дочери в больницу, хотя живёт в доме по соседству.

Как сообщалось ранее, Дана Борисова заподозрила дочь Легкоступовой в избиении матери. Ведущая сдружилась со вдовцом певицы и всячески защищает его от нападок семьи артистки.