Дочь Даны Борисовой попала в больницу после психических атак

Дочь Даны Борисовой угодила в больницу после того, как порезала себе руки, а позже у неё начались психические атаки. О беспокойстве за 13-летнюю девочку рассказала сама ведущая в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
Вернувшись из поездки в Петербург, Борисова
Я пошла к ней в комнату, устроила обыск и обнаружила три полотенца в крови. Испугалась. Через два дня после этого она выходит с перебинтованными запястьями, — рассказала ведущая.
Психологи объяснили Борисовой, что так девочка пытается заглушить душевную боль и это является тревожным сигналом. Ведущая собиралась отвести девочку психологу, но ей снова нужно было улетать. Дочь осталась под присмотром домработницы.
В итоге у девочки начались панические атаки и она вызвала себе скорую. Борисова полагает, что такое душевное состояние её ребёнка может быть связано с плохими отношениями с отцом. Бизнесмен Максим Аксёнов даже не пришёл к дочери в больницу, хотя живёт в доме по соседству.
Как сообщалось ранее, Дана Борисова заподозрила дочь Легкоступовой в избиении матери. Ведущая сдружилась со вдовцом певицы и всячески защищает его от нападок семьи артистки.