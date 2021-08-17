Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур показала редкие фото с родителями

Румер Уиллис — дочь американских актёров Брюса Уиллиса и Деми Мур — показала на своей странице в социальной сети Instagram редкие фото с молодыми родителями. Артистка поделилась кадрами в честь своего дня рождения.

Как это начиналось. 8.16.88, — подчеркнула под постом Румер.

На фото Мур и Уиллис держат на руках детей. На одном из снимков у Деми короткая стрижка, а у Уиллиса, приучившего поклонников к лысине, вьющиеся волосы и густые усы. Уиллис и Мур поженились в 1987-м, а расстались в 2000-м. У них трое общих дочерей: Румер, Скаут и Таллула Белль. Бывшие супруги сохранили дружеские отношения.

Сейчас Уиллис женат на модели Эмме Хеминг, которая младше его на 23 года. У них две дочери — Мейбел Рей (01.04.2012) и Эвелин Пенн (05.05.2014).

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