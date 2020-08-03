Дочь Бориса Немцова объяснила, почему вышла замуж в 18 лет

https://static.news.ru/photo/5190e6c8-d5b1-11ea-a484-fa163e074e61_660.jpg Фото: dinanemtsova_/instagram.com

Дочь убитого оппозиционера Бориса Немцова и Екатерины Одинцовой 18-летняя Дина призналась, что вышла замуж так рано, потому что влюбилась.

Она подчеркнула, что не беременна.

Я не рассматривала вариант сожительства до брака для себя. Это грех в моей религии, а ещё меня так воспитали, — призналась девушка.

По её словам, жених сохранял спокойствие. Волновалась только она. Но при этом всё торжество прошло в спокойной атмосфере. Сейчас молодожёны отдыхают после банкета.

В начале июля молодой человек сделал девушке предложение. Тогда пара сообщила, что свадьба состоится в следующем году. Однако в итоге молодые люди зарегистрировали брак 2 августа в Подмосковье на Рублёвке. Мама Дины, бизнесвумен Екатерина Одинцова, поздравила молодожёнов и пожелала им любви и семейного благополучия.

Ранее NEWS.ru писал, что в социальных сетях бурно обсуждают вторую свадьбу наследницы главной телесвахи страны Розы Сябитовой. Пользователей Instagram возмутил вид невесты Ксении Шевченко-Сябитовой и само торжество, организацию которого они охарактеризовали как «колхозный подход».