Дочь Бена Аффлека представилась новым именем Дочь Бена Аффлека сменила имя на мужское и коротко постриглась

15-летняя дочь актеров Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер впервые официально появилась под новым именем Фин на поминальной службе, где вспоминали о ее дедушке, передает Daily Mail. Прошлое имя Серафина она сменила на Фин.

Одетый в черный брючный костюм и с короткой стрижкой, Фин представился своим новым именем перед тем, как в субботу прочитать библейский стих прихожанам Объединенной методистской церкви Крайст-Черч в Чарльстоне, Западной Вирджинии. Еще в феврале Фина сфотографировали с новой коротко подстриженной прической.

В 2022 году стало известно, что суд удовлетворил просьбу 18-летнего ребенка американского миллиардера Илона Маска о смене пола и имени. Теперь уже бывший сын предпринимателя в апреле текущего года заявил, что не хочет иметь ничего общего с отцом и в результате выиграл процесс. Ксавье Маск родился мальчиком. Однако в апреле 2022 года он начал трансгендерный переход. Новое имя отпрыска известного предпринимателя — Вивиан Дженна Уилсон. Развод матери Вивиан Джастин Уилсон с Илоном Маском произошел в 2008 году. Известно, что пара родила ребенка при помощи ЭКО. У Ксавье-Вивиан есть брат-двойняшка Гриффин.