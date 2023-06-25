Дочь Барышникова Анна вышла замуж в США

Фото: Birdie Thompson / AdMedia / Global Look Press

Дочь советского и американского артиста балета Михаила Барышникова Анна опубликовала на своей странице в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) кадры со своей свадьбы в Нью-Йорке. Девушка вышла замуж за актера Тедди Бергмана, который снялся в сериалах «Дикинсон» и «Образцовые бунтарки». На торжественном мероприятии присутствовал Барышников.

На опубликованном в социальной сети видео известный артист танцевал с маленькой собачкой. Анна родилась в 1992 году в семье Барышникова и балерины Лизы Рейнхарт и с ранних лет занималась балетом, который затем сменила на актерскую деятельность.

Ранее заслуженный артист России, актер «Современника» Сергей Юшкевич рассказал NEWS.ru, что актер Сергей Гармаш сбежал из театра, хотя не имел права «бросать всех». По его мнению, коллега по цеху должен был отстаивать позиции театра перед новым художественным руководителем Виктором Рыжаковым. По его словам, перед назначением Рыжакова Гармаш три года пытался стать художественным руководителем, в том числе при жизни Волчек. Поэтому, считает Юшкевич, артист не мог так поступить со всеми, но сделал это.