Дочь Аршавина впервые рассказала об отношениях с отцом

Дочь Андрея Аршавина и Юлии Барановской Яна рассказала, что отец поддерживает её решение принять участие в «Новых танцах» на ТНТ. Футболист долгое время не общался с детьми от телеведущей, общение звёздного отца с двумя сыновьями и 13-летней дочкой восстановилось только в 2018 году, сообщает KP.RU.

Папа говорит: «Ты всех порвёшь!» Он поддерживает меня, это же папа. Когда он в Москве — всегда пользуюсь моментом встретиться с ним, — рассказала девочка.

Яне не раз предлагали принять участие в различных проектах на телевидении. Однако, она отказывалась, отвечая, что не хочет добиваться побед за счёт родительской славы. Однако в этот раз желание девочки поддержали родители.

Это была инициатива Яны — танцевать. У меня были совсем другие планы. Но я кайфую от того, как она танцует, мне ужасно всё нравится. Я думаю, что папе тоже нравится, как она танцует. Я практически не общаюсь с её папой, — пояснила Юлия Барановская.

Ранее бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала, что их общая дочь начала петь. В своём Instagram она опубликовала видео, на котором четырёхлетняя малышка залезла на горку и устроила импровизированное выступление.