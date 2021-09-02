Дочь Анны Самохиной прокомментировала роман Нагиева со своей матерью

Дочь покойной актрисы Анны Самохиной (1963–2010), Александра, прокомментировала роман известного российского телеведущего Дмитрия Нагиева со своей матерью. Об этом она рассказала в эфире телепередачи «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на канале «Россия 1».

Он иногда может сказать такое красное словцо. Поэтому я лично не в курсе их отношений с Нагиевым, но допускаю, что можно заинтересоваться таким мужчиной. Симпатия у них наверняка была, — призналась Александра.

Она добавила, что скептически относится к слухам о романе её матери и телеведущего. По её словам, она «никогда от мамы не слышала конкретно о Нагиеве», поэтому Самохина недоумевает каждый раз, когда слышит об их романтической связи. Сам Дмитрий не скрывает, что «очень любил» покойную актрису, и очень жалеет, что не смог попрощаться с ней подобающим образом.

Ранее стали известны подробности неудавшегося романа Дмитрия Нагиева и Аллы Довлатовой.