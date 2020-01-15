Актриса Анастасия Заворотнюк отпраздновала 24-летие дочери Анны. Родные актрисы собрались в клинике, чтобы разделить с ней этот праздник.
Как
По сведениям издания, звезда «Моей прекрасной няни» проходит реабилитацию в одной из клиник.
Информация об ухудшении здоровья актрис появилась летом 2019 года, когда Заворотнюк перестала появляться на публике. Осенью сообщалось о том, что она находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр. Семья актрисы информацию о состоянии её здоровья не комментирует.
Ранее NEWS.ru писал, что врачи отправили Анастасию Заворотнюк, страдающую онкологическим заболеванием, домой. Специалисты считают, что смысла в её лечении больше нет. Однако другие источники говорят, что у звёздной семьи закончились деньги и они больше не могут оплачивать пребывание артистки в лечебном заведении.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен