https://static.news.ru/photo/7a78efd0-3792-11ea-b6cd-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актриса Анастасия Заворотнюк отпраздновала 24-летие дочери Анны. Родные актрисы собрались в клинике, чтобы разделить с ней этот праздник.

Как сообщает StarHit, помимо самой именинницы, на мероприятии присутствовал её брат Майкл, а также мама актрисы Валентина Борисовна с помощницей. Не смог принять участие в семейной встрече только муж артистки — фигурист Пётр Чернышёв. Он пытается заработать денег на дорогостоящее лечение жены, выступая в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».

По сведениям издания, звезда «Моей прекрасной няни» проходит реабилитацию в одной из клиник.

Информация об ухудшении здоровья актрис появилась летом 2019 года, когда Заворотнюк перестала появляться на публике. Осенью сообщалось о том, что она находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр. Семья актрисы информацию о состоянии её здоровья не комментирует.

Ранее NEWS.ru писал, что врачи отправили Анастасию Заворотнюк, страдающую онкологическим заболеванием, домой. Специалисты считают, что смысла в её лечении больше нет. Однако другие источники говорят, что у звёздной семьи закончились деньги и они больше не могут оплачивать пребывание артистки в лечебном заведении.