Екатерина Вербер Екатерина Вербер Фото: katiaverber/instagram.com

Дочь светской львицы и фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер, умершей внезапным образом, Катя побывала на московской вечеринке. Праздник был посвящён юбилею Аллы Крутой.

Екатерина Вербер планировала пробыть в столице десять дней, но коронавирус сорвал её планы. Вместо этого девушке пришлось сократить визит в Москву до 24 часов, так как она живёт на Украине, границу с которой закрывает Россия.

У меня оставалось не так много времени, но я подумала, а как бы в этой ситуации поступила моя мама? Я накрасилась и поехала на юбилей Аллы Крутой, а уже в 7 утра я надела маску, перчатки, укуталась шарфом и поехала в аэропорт, — пишет Екатерина в своём блоге.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

ÐÐ°ÑÐµÐ½ÑÐºÐ° @katiaverber ÐºÐ°Ðº Ð¶Ðµ ÑÑ Ð¼Ð½Ðµ Ð½Ð°Ð¿Ð¾Ð¼Ð¸Ð½Ð°ÐµÑÑ ÑÐ²Ð¾Ñ Ð¼Ð°Ð¼Ñ , Ð½Ð°ÑÑ Ð»ÑÐ±Ð¸Ð¼ÑÑ ÐÐ»Ð»Ñ ÐÐ¾Ð½ÑÑÐ°Ð½ÑÐ¸Ð½Ð¾Ð²Ð½Ñ @verberalla . Ð¢Ð°ÐºÐ°Ñ Ð¶Ðµ ÐºÑÐ°ÑÐ¸Ð²Ð°Ñ , ÑÑÐ°ÑÐ½Ð°Ñ Ð¸ ÑÐ¸Ð»ÑÐ½Ð°Ñ Ð¶ÐµÐ½ÑÐ¸Ð½Ð° Ñ Ð½ÐµÐ¿Ð¾Ð²ÑÐ¾ÑÐ¸Ð¼ÑÐ¼ Ð°ÐºÑÐµÐ½ÑÐ¾Ð¼ . ÐÐµ ÑÐ¾ÑÑ Ð¼Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð¸ÑÐ°ÑÑ , Ð´ÑÐ¼Ð°Ñ Ð²Ñ Ð²ÑÐµ Ð¿Ð¾Ð½Ð¸Ð¼Ð°ÐµÑÐµ Ð¼Ð¾Ð¸ Ð¿ÐµÑÐµÐ¶Ð¸Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ , ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ñ Ð·Ð°ÑÐ¾Ð¶Ñ Ð² ÑÑÑ ÐºÐ²Ð°ÑÑÐ¸ÑÑ . Ð¢Ð°ÐºÐ¾Ðµ ÑÑÐ²ÑÑÐ²Ð¾ , ÑÑÐ¾ ÐÐ»Ð»Ð° Ñ Ð½Ð°Ð¼Ð¸, Ð³Ð´Ðµ ÑÐ¾ ÑÑÐ´Ð¾Ð¼ ....ÑÐµÐ¹ÑÐ°Ñ Ð·Ð°Ð¹Ð´ÑÑ Ð² Ð³Ð¾ÑÑÐ¸Ð½ÑÑ Ð¸ Ð½Ð°Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¸Ñ ÑÐ²Ð¾ÐµÐ¹ ÑÐ½ÐµÑÐ³Ð¸ÐµÐ¹ Ð¸ Ð¶Ð¸Ð·Ð½ÑÑ Ð²ÑÐµ Ð¿ÑÐ¾ÑÑÑÐ°Ð½ÑÑÐ²Ð¾. ÐÐ½Ð° Ð±ÑÐ»Ð° Ð²ÐµÐ»Ð¸ÐºÐ°Ñ Ð¶ÐµÐ½ÑÐ¸Ð½Ð° Ñ Ð²Ð¾Ð»ÑÐµÐ±Ð½Ð¾Ð¹ ÑÐ½ÐµÑÐ³ÐµÑÐ¸ÐºÐ¾Ð¹ . ÐÑÐµÐ½Ñ ÑÐºÑÑÐ°Ñ , Ð»ÑÐ±Ð»Ñ

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ SERDAR_KAMBAROV (@serdar_kambarov)

Дочь Аллы Вербер призналась, что была счастлива увидеть многих друзей. На вечеринку она пришла в длинном бархатном платье в пол, которое когда-то принадлежало её маме. Наряд произвёл фурор: бизнес-леди на стала усложнять самодостаточное платье, ограничившись лишь длинными серебристыми серьгами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер опубликовала в Instagram видео с матерью, снятое за день до её смерти. Аллы Вербер не стало 6 августа. Она скончалась во время отпуска в Италии на 62-м году жизни.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях