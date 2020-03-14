https://static.news.ru/photo/66795424-674a-11ea-922d-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Вербер Фото: katiaverber/instagram.com

Дочь светской львицы и фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер, умершей внезапным образом, Катя побывала на московской вечеринке. Праздник был посвящён юбилею Аллы Крутой.

Екатерина Вербер планировала пробыть в столице десять дней, но коронавирус сорвал её планы. Вместо этого девушке пришлось сократить визит в Москву до 24 часов, так как она живёт на Украине, границу с которой закрывает Россия.

У меня оставалось не так много времени, но я подумала, а как бы в этой ситуации поступила моя мама? Я накрасилась и поехала на юбилей Аллы Крутой, а уже в 7 утра я надела маску, перчатки, укуталась шарфом и поехала в аэропорт, — пишет Екатерина в своём блоге.

Дочь Аллы Вербер призналась, что была счастлива увидеть многих друзей. На вечеринку она пришла в длинном бархатном платье в пол, которое когда-то принадлежало её маме. Наряд произвёл фурор: бизнес-леди на стала усложнять самодостаточное платье, ограничившись лишь длинными серебристыми серьгами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дочь фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер опубликовала в Instagram видео с матерью, снятое за день до её смерти. Аллы Вербер не стало 6 августа. Она скончалась во время отпуска в Италии на 62-м году жизни.