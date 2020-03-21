Экс-участница «Фабрики звёзд» Наталья Подольская показала своим поклонникам, как её семья проводит время во время карантина.
Певица выложила ролик в Instagram, на котором видно, что её супруг Владимир Пресняков играет с их общим сыном.
Добрый папа — пьяный папа, — отмечает исполнительница во время съёмки ролика.
Многие подписчики осудили Подольскую за то, что она выдаёт семейные секреты. По мнению интернет-пользователей, дети не должны знать о том, что их отец может находится в неадекватном состоянии.
Ранее NEWS.ru писал, что поклонники певицы Натальи Подольской заподозрили её в новой беременности. К таким слухам привело видео, которое артистка опубликовала в сторис на своей странице в Instagram. На кадрах певица снялась в пижаме, которая подчеркнула её небольшой животик.
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