https://static.news.ru/photo/79d37eb8-6c5a-11ea-8915-fa163e074e61_660.jpg Наталья Подольская Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Экс-участница «Фабрики звёзд» Наталья Подольская показала своим поклонникам, как её семья проводит время во время карантина.

Певица выложила ролик в Instagram, на котором видно, что её супруг Владимир Пресняков играет с их общим сыном.

Добрый папа — пьяный папа, — отмечает исполнительница во время съёмки ролика.

Многие подписчики осудили Подольскую за то, что она выдаёт семейные секреты. По мнению интернет-пользователей, дети не должны знать о том, что их отец может находится в неадекватном состоянии.

Ранее NEWS.ru писал, что поклонники певицы Натальи Подольской заподозрили её в новой беременности. К таким слухам привело видео, которое артистка опубликовала в сторис на своей странице в Instagram. На кадрах певица снялась в пижаме, которая подчеркнула её небольшой животик.