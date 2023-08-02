Добровинский оценил слова Панина о сексе с Киркоровым Добровинский посоветовал Киркорову не судиться с Паниным из-за слов об интимной связи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Добровинский

Слова актера Алексея Панина вряд ли кто-то воспринимает всерьез, его заявление об интимной связи с певцом Филиппом Киркоровым можно пропустить мимо ушей, заявил NEWS.ru адвокат Александр Добровинский. По его словам, Панин живет в Испании и подавать на него в суд бесполезно. Добровинский заявил, что посоветует Киркорову не подавать на него в суд.

Где с ним судиться? На Северном Полюсе? Пусть он живет своей жизнью. Я не думаю, что слова этого человека кто-то воспринимает всерьез. Он неплохой актер, я не знаю, шутка это или не шутка, как воспринимать его слова? — сказал Добровинский.

По его словам, на подобного человека не стоит обижаться и чего-то от него хотеть.

Сказал и сказал. Пропустить мимо ушей. Если Филипп спросит меня, что я думаю по этому поводу, думаю, я так ему и отвечу, — добавил Добровинский.

31 июля на YouTube-канале Ксении Собчак было опубликовано интервью с Паниным, в котором он в том числе совершил аутинг российским артистам, но редакция канала зацензурировала имена этих людей. Сама Ксения Собчак во время интервью пояснила Панину, что в западных странах насильственные камин-ауты считаются этически недопустимыми.

Позднее Панин заявил в своем Telegram-канале, что имел интимную связь с певцом Филиппом Киркоровым. При этом он опроверг информацию о том, что он спал с Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).