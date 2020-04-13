Добронравов рассказал, кто сыграет в седьмом сезоне «Сватов»

Российский актёр Фёдор Добронравов рассказал, что все ключевые актёры будут задействованы в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Добронравов напомнил, что работа над проектом идёт, но съёмки пришлось приостановить, чтобы дождаться смены времени года,
Да, если Бог даст и всё будет хорошо, зрители увидят героев сериала, — сказал артист.
Актёр отказался раскрывать, в чём будет заключаться главная идея шоу, чтобы зрители увидели всё сами.
Как писал NEWS.ru, российская актриса Людмила Артемьева не будет принимать участия в новом сезоне сериала «Сваты». Об этом рассказала её коллега Татьяна Кравченко, исполнительница роли Валентины Будько.
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