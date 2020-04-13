Добронравов рассказал, кто сыграет в седьмом сезоне «Сватов»

https://static.news.ru/photo/4ae60520-7d77-11ea-b166-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/serial_svaty

Российский актёр Фёдор Добронравов рассказал, что все ключевые актёры будут задействованы в седьмом сезоне сериала «Сваты».

Добронравов напомнил, что работа над проектом идёт, но съёмки пришлось приостановить, чтобы дождаться смены времени года, передаёт iReactor.

Да, если Бог даст и всё будет хорошо, зрители увидят героев сериала, — сказал артист.

Актёр отказался раскрывать, в чём будет заключаться главная идея шоу, чтобы зрители увидели всё сами.

Как писал NEWS.ru, российская актриса Людмила Артемьева не будет принимать участия в новом сезоне сериала «Сваты». Об этом рассказала её коллега Татьяна Кравченко, исполнительница роли Валентины Будько.