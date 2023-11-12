Добронравов, Артемьева, Железняк: как сейчас живут актеры сериала «Сваты»

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Федор Добронравов (Иван Будько) c Татьяной Кравченко (Валентина Будько)

Премьера последнего, седьмого сезона сериалы «Сваты» состоялась 20 декабря 2021 года. Спустя время режиссер проекта Эдуард Радзюкевич заявил, что не будет снимать продолжение проекта. В чем причина и как сейчас живут актеры, сыгравшие главные роли?

Почему Эдуард Радзюкевич не стал снимать продолжение «Сватов»

Эдуард Радзюкевич в августе прошлого года сообщил NEWS.ru, что «уже устал от всей этой истории», поэтому не станет снимать следующий сезон сериала «Сваты».

«Я, если честно, уже устал от всей этой истории. Если говорить о восьмом сезоне „Сватов“, то я, конечно же, не буду и не планирую быть там режиссером. Как говорится, не вхожу два раза в одну воду», — объяснил он.

Как сейчас живет Федор Добронравов

Федор Добронравов сыграл в «Сватах» роль Ивана Будько. Он признавался, что хотел бы сняться в новом сезоне проекта.

«Мы молимся, хотим. Но как Господь управит, так и будет», — говорил актер в интервью Teleprogramma.pro.

Артист сейчас продолжает активно сниматься в кино, однако отмечает, что его часто подводит здоровье — несколько лет назад он пережил инсульт. Недавно Добронравов пожаловался на усталость и сообщил, что думает об уходе на пенсию.

«И жена просит. Уже надо бы побольше быть дома. Но страна большая, и людей, которые хотят увидеть спектакль, встретиться, очень много. И это обратная сторона медали. Пытаюсь сократить, но пока не получается. А там посмотрим», — заявлял он в интервью.

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1» Федор Добронравов (Иван Будько)

Как сейчас живет Татьяна Кравченко

Татьяна Кравченко исполнила роль Валентины Будько в сериале «Сваты». После окончания проекта она не единожды попадала в скандалы — коллега по цеху Стас Садальский обвинил артистку в алкогольной зависимости, когда та не явилась на спектакль, в котором они вместе играли.

Кравченко объяснила свое отсутствие неприязнью к Садальскому. Тот ответил, что звезда «Сватов» «пудрит мозги» зрителям.

«Татьяна Эдуардовна пытается делать вид, что ей три года, а не 70. Что можно просто так надуть губы, сесть на горшок и не вставать с него до полдника. Может быть, бедный зритель купится и на этот бред. Он уже настрадался из-за предыдущей версии, что по дороге в аэропорт Татьяна Эдуардовна попала в аварию и водитель погиб», — сказал актер.

Кравченко сообщала, что собирается подать иск против Садальского за клевету. Артист ответил, что готов встретиться с коллегой в суде.

Сейчас актриса играет в постановках Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова». В этом году она также снялась в сериале «Вика-ураган».

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1» Актриса Татьяна Кравченко (Валентина Будько)

Как сейчас живет Олеся Железняк

Олеся Железняк появилась в «Сватах» в четвертом сезоне. Она играла Ларису Буханкину. В последнем сезоне проекта артистки не было.

По ее мнению, продолжение «Сватов» невозможно, так как в этом «нет смысла».

«А вот здесь продолжение невозможно. Более того, седьмая часть уже была многострадальная. Я ее даже не смотрела. Я знаю, как она снималась со всеми этими событиями... Мы начали работать над ней после 2014 года. Было решено, что будем снимать в Белоруссии, потому что уже не могли приехать на Украину. Попала я в проект в 2010 году, и это было абсолютное счастье и удовольствие. А сейчас мы не общаемся ни с кем. Словом, все было слеплено из того, что уже и слепить-то нельзя. А последний сезон снимался вообще в Грузии. Я там уже не была и тоже не смотрела», — говорила Железняк в интервью.

Недавно актриса заявила, что ей отказали в главной роли в одном из проектов из-за поддержки спецоперации.

«Мне говорят: „Будет сниматься артист, тоже в главной роли, который сказал, что он не работает с тобой в одних проектах“. Я была очень удивлена: „Как? Этого не может быть. Почему?“ Причем мы с ним снимались до этого. Мне ответили: „Из-за твоей позиции“», — сообщила она.

Название проекта и имя коллеги Железняк не раскрыла.

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1» Олеся Железняк (Лариса) и Николай Добрынин (Митяй)

Как сейчас живет Людмила Артемьева

Людмила Артемьева сыграла в сериале «Сваты» Ольгу Ковалеву. После окончания проекта она сменила имидж — сейчас актриса носит короткую стрижку и пепельно-черные волосы.

В настоящее время актриса играет как в кино, так и на сцене театра. В августе 2021 года в Сети появились слухи, что звезда «Сватов» завершает карьеру, однако зрители могут приобрести билеты на спектакль «Почему каждый раз» с ее участием.

В прошлом году у Артемьевой также были запланированы проекты «Артек. Большое путешествие» и «Пианистка». В 2023 году вышла картина «Яга».

Как сейчас живет Анна Кошмал

Украинская актриса Анна Кошмал, сыгравшая в сериале роль Жени Ковалевой, после начала спецоперации раскритиковала действия России и поссорилась с коллегами.

На вопрос о том, возьмет ли она трубку, если ей позвонит кто-то из актеров «Сватов», она отвечала, что не хочет с ними разговаривать.

«Ничего не хочу им говорить. Мы все живем под одним небом и будем отвечать за свои поступки. Им с этим жить, не мне. Собственно, о чем говорить? Не о чем», — высказывалась Кошмал.

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1» Актриса Анна Кошмал в роли Жени Ковалёвой

Также актриса заявила, что новый сезон сериала никогда не выйдет. Дружбу с экранными родственниками она называла ошибкой.

Сейчас Кошмал вместе с мужем и ребенком живет на родине, в Киеве. Она отказалась от всех российских проектов и считает себя только украинской актрисой.

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