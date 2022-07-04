«Доброе сердце»: Кушанашвили рассказал, за что публика любила Шатунова Кушанашвили объяснил потрясение публики от смерти Шатунова

Отар Кушанашвили объяснил, почему смерть солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова потрясла публику больше, чем уход Фриске или Началовой. По словам журналиста, у артиста было нечто большее, чем просто умение петь. Своими мыслями светский журналист поделился в эфире YouTube-канала «Каково?!».

По мнению Кушанашвили, у Шатунова было доброе сердце, что оказалось для миллиона людей гораздо важнее, чем вокальные данные. Последних, считает журналист, у певца практически-то и не было.

Почему смерть именно этого парня так потрясла страну, как не потрясла смерть Жанны Фриске или столь же молодой Юлии Началовой? Что в нем такого, что все его признали сыном и дальним родственником? Почему именно Юра Шатунов стал той переломной вехой, когда люди почувствовали, что самое главное, чего нам будет не хватать, — это сантиментов, — рассуждает журналист.

Сантименты, по мнению ведущего, как раз и оказались самым главным, что есть у людей.

Оказывается, сантименты во все времена и эпохи — самое главное, что есть у людей, — пришёл к выводу журналист.

Юрий Шатунов умер 23 июня от обширного инфаркта. Певцу было 48 лет.

Ранее сообщалось, что вдова Юрия Шатунова Светлана была госпитализирована в одну из столичных клиник после похорон певца. У неё возникли проблемы с сердцем.