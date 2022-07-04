Отар Кушанашвили объяснил, почему смерть солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова потрясла публику больше, чем уход Фриске или Началовой. По словам журналиста, у артиста было нечто большее, чем просто умение петь. Своими мыслями светский журналист поделился в эфире YouTube-канала «Каково?!».
По мнению Кушанашвили, у Шатунова было доброе сердце, что оказалось для миллиона людей гораздо важнее, чем вокальные данные. Последних, считает журналист, у певца практически-то и не было.
Почему смерть именно этого парня так потрясла страну, как не потрясла смерть Жанны Фриске или столь же молодой Юлии Началовой? Что в нем такого, что все его признали сыном и дальним родственником? Почему именно Юра Шатунов стал той переломной вехой, когда люди почувствовали, что самое главное, чего нам будет не хватать, — это сантиментов, — рассуждает журналист.
Сантименты, по мнению ведущего, как раз и оказались самым главным, что есть у людей.
Оказывается, сантименты во все времена и эпохи — самое главное, что есть у людей, — пришёл к выводу журналист.
Юрий Шатунов умер 23 июня от обширного инфаркта. Певцу было 48 лет.
Ранее сообщалось, что вдова Юрия Шатунова Светлана была госпитализирована в одну из столичных клиник после похорон певца. У неё возникли проблемы с сердцем.