«Добился неплохих результатов»: Шепелев о главном увлечении сына от Фриске Шепелев заявил, что его 11-летний сын от Фриске увлекается баскетболом

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Шепелев

Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил, что его сын от певицы Жанны Фриске Платон серьезно увлекается баскетболом. По его словам, которые приводит StarHit, мальчик уже добился неплохих результатов в спорте. Шепелев признался, что точно не сможет обыграть 11-летнего сына.

Платону 11 лет. Он отдает все свободное время тренировкам по баскетболу и уже добился неплохих результатов. Я уже точно не смогу его обыграть, — сказал Шепелев.

Он также рассказал об увлечениях второго сына, Тихона, который родился в браке с Екатериной Тулуповой. По словам телеведущего, мальчику уже три года и его предпочтения соответствуют возрасту: молочко и книжки про мышонка. Шепелев добавил, что Тихон любит заниматься гимнастикой.

Ранее Шепелев вместе с Платоном, Тихоном и падчерицей Ладой появился в студии семейной программы «В кругу друзей». На съемочной площадке также присутствовали их домашние питомцы — три собаки. Пользователи Сети подчеркнули, что Платон становится все больше похож на маму, которая скончалась в 2015 году от онкологического заболевания.