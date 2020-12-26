«До сих пор не верю»: Кузьмина высказалась о победе в «Ледниковом периоде»

https://static.news.ru/photo/bed8bb86-484b-11eb-b2c2-fa163e074e61_660.jpg Ольга Кузьмина и Александр Энберт Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина и её партнёр, заслуженный мастер спорта по фигурному катанию Александр Энберт поднялись на первую ступень пьедестала почёта в популярном телевизионном проекте «Ледниковый период». Актриса в соцсетях рассказала поклонникам о своих ощущениях и призналась, что победа стала для неё неожиданностью.

Я до сих пор не верю, что все это случилось со мной! Будто сон какой-то волшебный. Сначала я никак не могла поверить, что я нахожусь внутри этого потрясающего проекта, что я катаюсь на коньках на одном льду с чемпионами, — написала Ольга в Instagram.

При этом зрители шоу не сомневались в победе этой пары, так как Кузьмина и Энберт с первого выпуска нового сезона установили высокую планку.

Кузьмина отметила, что долго не могла поверить в то, что её партнёром стал знаменитый фигурист Александр Энберт, а оценивать её катание будет легендарный тренер Татьяна Тарасова и прославленные спортсмены — Елена Исинбаева и Татьяна Навка. При этом Тарасова всегда была благосклонна к актрисе и с восторгом отзывалась о её прокатах.

Сейчас Кузьминой безумно грустно из-за того, что «Ледниковый период» завершился и «сказка в её жизни подошла к финалу».

Второе место заняли актёр Вячеслав Чепурченко и чемпионка Европы в парных танцах на льду Яна Хохлова.

Ранее телеведущая Регина Тодоренко поделилась ощущениями от третьего места на шоу «Ледниковый период», которое она заняла в паре с фигуристом Дмитрием Соловьёвым. Она опубликовала видео, в котором показала статуэтку с логотипом Первого канала, полученную на пьедестале почёта, сообщал NEWS.ru.