«До сих пор думаю, что это моя большая ошибка»: где сейчас Алена Свиридова

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Алена Свиридова

Заслуженная артистка РФ Алена Свиридова начала свою карьеру в 1990-х и получила известность благодаря песням «Розовый фламинго» и «Бедная овечка», однако сейчас все реже появляется на публике. Что с ней сейчас, как сложилась ее личная жизнь?

Что известно о личной жизни Алены Свиридовой

2 мая певица показала сына от экс-возлюбленного, манекенщика Дмитрия Мирошниченко. Артистка поделилась селфи с 20-летним Григорием в своих социальных сетях.

В 2019 году сын Свиридовой окончил кадетское училище. По словам артистки, Григорию не просто дались режим и дисциплина, однако учеба изменила молодого человека в лучшую сторону, поэтому звезда не жалеет, что «оторвала сына от гнезда».

Свиридова признавалась, что подобрала для Григория хороший институт кинопроизводства в Канаде, однако молодой человек в последний момент передумал и вернулся в Россию. Сразу после прилета в Москву Мирошниченко поехал на прослушивание в театральный институт и по результатам экзаменов был зачислен в ГИТИС, где сейчас учится в мастерской народного артиста России Сергея Яшина. В 2023 году он вместе с мамой принял участие в шоу «Две звезды» на Первом канале.

У певицы двое детей. От первого брака с Сергеем Свиридовым у артистки также есть 40-летний сын Василий. Он на протяжении 20 лет живет в Канаде.

«Я вот до сих пор думаю, что это моя большая ошибка, что я его туда отправила вслед за отцом. Отец поехал на ПМЖ, там его вызвали работать. Я отправила Васю туда учиться, но как-то он там и остался в результате. А я осталась без ребенка. И у нас с ним такой хороший коннект, вот прямо нам нравится одно и то же — вот это очень здорово. И мне его страшно не хватает», — откровенничала Свиридова в YouTube-шоу «Света вокруг света».

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru Алена Свиридова

Чем болеет Алена Свиридова

В феврале 2024 года певица отменила концерт из-за болезни. Артистка перенесла концерт в Москве в Академ Джаз Клубе. В своих социальных сетях Свиридова опубликовала фотографию, на которой врачи ставят ей капельницу.

Исполнительнице хита «Розовый фламинго» тогда диагностировали трахеит. У звезды была острая инфекция дыхательных путей, которая вызывает воспаление трахеи.

«Зверский кашель, насморк и несмыкание связок делают пение невозможным», — признавалась певица.

Чем сейчас занимается Алена Свиридова

В 2021 году певица участвовала в шоу «Точь-в-точь». Правда, после съемок программы Свиридова рассказала о серьезных проблемах с лицом. Кожа звезды оказалась «потрепанной» из-за большого количества грима.

В рамках проекта артистка примеряла образы Эми Вайнхаус, Мэрилин Монро и Валерия Леонтьева. Многие часы она проводила под толстым слоем специальных накладок и косметики, в результате чего кожа испортилась.

«После того как мы отсняли несколько первых выпусков, без слез на моё лицо невозможно было смотреть. Оно было весьма потрёпанным, пришлось восстанавливать кожу», — делилась Свиридова.

В июле прошлого года на YouTube-канале «Чикен Карри» вышел новый клип на хит Свиридовой «Розовый фламинго». Ремейк сделала группа Cream Soda, которая также приняла участие в клипе. В съемках видео приняли участие ведущий Александр Гудков и шоумэн Евгений Понасенков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Известно, что артистка живет в Москве. Свиридова посещает различные светские мероприятия. Например, в апреле артистка появилась на премии журнала «Кинорепортер», а также на Белом приеме в рамках ММКФ.

Свиридова также приняла участие в шоу «Новая Фабрика звезд». Сын артистки Семен предстал на сцене вместе с мамой. Семейный дуэт выступил с одной из самых известных песен Свиридовой «Розовый фламинго».

Читайте также:

«Все обрушилось из-за Евровидения»: как живет Данилко после «отмены» в РФ

Последние новости шоу-бизнеса 2 мая: Пугачева, Галкин, Киркоров, Ефремов

Сумка за 2,5 млн, торт-дракон, песня: как Киркоров отметил день рождения