«До секса дело не дошло»: Водонаева о поцелуе с экс-бойфрендом Бузовой Водонаева назвала классным поцелуй с Давидом Манукяном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алена Водонаева

41-летняя блогер и модель Алена Водонаева во время шоу «Злые языки» на RuTube назвала классным свой поцелуй с бывшим молодым человеком певицы Ольги Бузовой 30-летним блогером Давой (Давидом Манукяном). По ее словам, «до секса дело не дошло», они с Манукяном остались друзьями. Водонаева подчеркнула, что многие танцоры хорошо целуются.

Это просто был фан. Целуется он классно. Я точно помню, очень чувствует... Говорят, мужчина как танцует, так и целуется. А танцует он потрясающе. До секса дело не дошло, мы друзья, — призналась Водонаева.

Инцидент произошел во время съемок шоу «Наследники и самозванцы», в котором Дава принимал участие, а Водонаева была приглашена на совместную вечеринку в караоке. По словам блогера Натальи Гасанхановой, в какой-то момент Водонаева прилегла на кровать в ВИП-зоне, после чего к ней присоединился Манукян.

Ранее Бузова во время выступления в «Известия Hall» в Москве со сцены заявила Манукяну, что ее невозможно забыть. Исполнительница прервала концерт и впервые после расставания в январе 2021 года лично обратилась к молодому человеку с вопросом, любит ли он ее до сих пор. Бузова предположила, что Дава пришел на концерты, потому что хочет пообщаться с ней «поближе».