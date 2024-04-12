«Днище полное»: жена комика Соболева приревновала его к Седоковой Жена комика Соболева устроила скандал за сидение на коленках у Седоковой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анна Седокова

Супруга комика Ильи Соболева Наталья в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) назвала неприемлемым поведение супруга, который сел на колени к певице Анне Седоковой во время съемок совместного видео. По ее словам, женатый мужчина должен согласовывать подобный «контент» и не провоцировать супругу. Соболева призналась, что обиделась на видео, потому что в настоящее время проходит лечение и «собирает себя по кусочкам».

Я это не приемлю! Это говорит об интеллекте мужчины, который не уважает свою женщину! Самое обидное, когда я собираю себя по кусочкам, лечусь тут. Я была в шоке, потому что для меня это днище полное! Когда женатый мужчина и замужняя девушка делают какие-то вещи, несогласованные со второй половинкой. Это нужно быть какими имбецилами? — возмутилась Соболева.

Ранее Седокова впервые после возвращения к мужу баскетболисту Янису Тимме опубликовала видео с ним. На ролике молодой человек стоит с голым торсом, а исполнительница нежно обнимает его и поет свою новую песню «Набери». Под публикацией артистка сообщила, что трек посвящен их отношениям.

До этого экс-солистка группы «ВИА Гра» рассказала о расставании с Тиммой. Исполнительница поделилась снимками супруга, который подарил ей огромного плюшевого медведя и букет цветов, а затем написала, что он улетел и она не знает, когда они встретятся снова. Позже стало известно о воссоединении. Это произошло во время очередного приступа крапивницы. По словам Седоковой, она покрылась красными пятнами, испытывала сильные боли и пила много воды.