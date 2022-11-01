«Дни.ру»: дети Галкина и Пугачевой получили израильское гражданство

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачёва

Издание «Дни.ру» сообщает о получении израильского гражданство детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Израильские корни по матери иноагента Максима Галкина помогли его жене — певице также получить израильский паспорт.

По информации издания, паспорт Израиля был выдан Пугачевой с 22 мая 2022 года по 21 мая 2023 года, такое правило выдачи действует для всех репатриантов, когда первый паспорт имеет ограниченный срок действия. Причем, его выдача происходит только после трех месяцев пребывания в стране. Из этого следует, что документы на паспорт Пугачева подала еще в феврале.

Совсем недавно иностранные паспорта были выписаны и детям Пугачевой и Галкина, утверждает издание со ссылкой на друзей артистов. Теперь Елизавета и Гаррик Галкины также являются новые гражданами Израиля. По законам страны, подать заявку на получение паспортов для детей могут только отец или мать. При этом ребенок обязан присутствовать при оформления прошения на паспорт.

Детям паспорт выдается не более, чем на пять лет. При этом лица младше 14 лет получают паспорт с максимальным сроком действия, старшего — в зависимости от количества лет, оставшихся до совершеннолетия — 18 лет.

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