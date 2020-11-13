Дмитрия Хрусталёва доставили в реанимацию с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/aad38960-2689-11eb-869f-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Хрусталёв Фото: dmitry_khrustalev/instagram.com

Одного из ведущих шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, шоумена Дмитрия Хрусталёва в субботу, 14 ноября, госпитализировали. Артиста доставили в одну из больниц в городе Сестрорецке на территории Ленинградской области.

По имеющимся сведениям, состояние Хрусталёва расценивается врачами как тяжёлое. Шоумен находится в реанимации. У него подтверждено заражение коронавирусной инфекцией нового типа. Его доставили в больницу № 40, специализирующуюся на лечении пациентов с COVID-19.

О госпитализации Хрусталёва сообщает Telegram-канал «112». По обнародованным порталом StarHit данным, 41-летний артист не может самостоятельно дышать. Врачи подключили его к аппарату ИВЛ.

Ранее стало известно, что продюсера Виктора Дробыша госпитализировали. В пятницу, 13 ноября, его выписали из больницы, передавал NEWS.ru.

Продюсер отметил, что с ним всё в порядке, и поблагодарил всех за поддержку и заботу. Работу Дробыш продолжит выполнять из дома.

Уточняется, что болезнь у продюсера протекала в средней степени тяжести.