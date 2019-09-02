https://static.news.ru/photo/f5b0a7f8-cdd2-11e9-8ba1-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко Фото: instagram.com/tarasov23

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов выставил свою жену Анастасию Костенко в неприглядном виде, что вызвало недовольство пользователей Сети.

Футболист опубликовал в stories на своей странице в Instagram фотографию, на которой запечатлена Костенко в коротких шортах в крупный белый горох, майке и с полиэтиленовым пакетом на голове. При этом девушка находилась на кухне и, возможно, готовила еду.

Подписчики Тарасова неоднократно советовали его супруге обратиться за помощью к стилистам, так как, по мнению большинства, она совершенно не умеет одеваться. В ответ Костенко заявила, что «человек, осуждающий внешность других людей — ничтожество».

Ранее News.ru писал о том, что футболист Дмитрий Тарасов наконец решился рассказать, какую роль сыграла Анастасия Костенко в его разрыве с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Он признался, что познакомился с моделью в одном из столичных кафе, хотя до окончания развода было ещё далеко. По словам 32-летнего футболиста, Костенко не приняла всерьёз ухаживания женатого мужчины, но Дмитрий проявил настойчивость и они начали встречаться.