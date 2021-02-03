https://static.news.ru/photo/65fa4a00-662a-11eb-9928-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

38-летний ведущий Дмитрий Шепелев второй раз станет отцом. Его возлюбленная Екатерина Тулупова беременна.

Самое главное чувство — это, конечно, большая радость. Никакое другое событие в жизни сравнить с этим я не могу. Я просто очень счастлив, — рассказал Шепелев в интервью PEOPLETALK.

Он признался, что когда узнал о предстоящем пополнении, то почувствовал одновременно головокружение и лёгкость.

Потрясающе! — отметил телеведущий.

Шепелев воспитывает сына Платона от умершей певицы Жанны Фриске, а у Екатерины Тулуповой есть дочь Лада. Телеведущий рассказал, что вместе с невестой очень аккуратно рассказали детям о предстоящем рождении ребёнка.

Конечно, когда в первый раз мы забросили удочку, дети ответили нам категорически: «Нет, спасибо, не надо, у нас всё хорошо». Сейчас, спустя много месяцев, дети на нашей стороне и ждут появления младенца как новое приключение, — признался Шепелев.

У возлюбленных очень нежные и доверительные отношения. Телеведущий мечтает о большой семье и гордится общим ощущением мира в паре. Он признался, что не может оторвать глаз от Екатерины.

Я бы хотел, чтобы мои дети видели родителей, которые очень любят жизнь, друг друга, своё дело и любят их. Любят так же, как умеют любить дети, — искренне, непосредственно и с восторгом, — рассказал Дмитрий.

Слухи о романе Дмитрия Шепелева и дизайнера Екатерины Тулуповой появились в 2016 году. Телеведущий познакомился с ней в детском саду, куда водил сына Платона, туда же ходила дочь Екатерины Лада. В 2019 году Шепелев сделал возлюбленной предложение и пара обручилась. В настоящее время возлюбленные обустраивают просторную квартиру в центре Москвы.

Как писал NEWS.ru, Екатерина Тулупова поздравила Дмитрия Шепелева с днём рождения, публично признавшись ему в любви. 25 января телеведущему исполнилось 38 лет. Женщина написала трогательный пост в социальной сети.