https://static.news.ru/photo/ea15789a-5fa1-11ea-a5be-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Шепелев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Популярный телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал в своём Instagram коллаж из двух фотографий, на которых изображены он и американский певец Джастин Тимберлейк.

Фотография показывает схожесть их лиц. При этом сам журналист не стал объяснять своим поклонникам, почему сделал такой загадочный пост.

Полетим вдвоём, — написал бывший ведущий программы «На самом деле».

В свою очередь поклонники оценили схожесть двух звёзд. По их словам, у Шепелева и Тимберлейка одинаковые черты лица и глаза. Некоторые подписчики отметили, что ведущий намного привлекательнее голливудской звезды.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин предложил работу Дмитрию Шепелеву. Он пригласил телеведущего вести проект «Дискотека „Союз“». Эта деятельность на ближайшие два-три года обеспечит занятость Шепелева. Разин считает, что телеведущий порядочный человек, который больше не мог работать с типичными телевизионщиками, продающими рекламу.