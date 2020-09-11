Дмитрий Шепелев проговорился, сколько получал в «На самом деле»

https://static.news.ru/photo/cf53ecc8-f4b9-11ea-a5c7-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Шепелев Фото: dmitryshepelev/instagram.com

Дмитрий Шепелев проговорился о своей годовой зарплате на телевидении. Ведущий не стал отрицать, что в программе «На самом деле» ему платили 30 млн рублей в год.

Вопрос о зарплате прозвучал во время YouTube-шоу «Макарена», сумму предположил один из поклонников проекта. Также у бывшего мужа Жанны Фриске спросили, сколько он получает сейчас.

На это Шепелев ответил довольно уклончиво, что он «ничего не потерял». С недавних пор ведущий перешёл в программу «Ты как я» на ТНТ. О программе «На самом деле» Шепелев отозвался уважительно, сказав, что делают её профессионалы. А покинул проект он сам, потому что ему не нравились темы, которые там обсуждали. Они, как сказал ведущий, не для него.

Сейчас Дмитрий Шепелев ведёт программу о звёздах и их детях. Он говорит, что всегда мечтал вести именно такую передачу, где нет никаких скандалов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий Дмитрий Шепелев объяснил, почему он скрывает личную жизнь. Шоумен уже не первый год встречается с дизайнером Екатериной Тулуповой, но они стараются сделать всё возможное, чтобы подробности их романа не стали достоянием общественности.