Дмитрий Шепелев показал своё детское фото и рассказал о семейных традициях

https://static.news.ru/photo/59e75aac-4143-11eb-a372-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Шепелев Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал архивную фотографию, а также рассказал о традициях празднования Нового года в родительском доме.

По его словам, отец и мать всегда наряжали ёлку 31 декабря, за несколько часов до наступления Нового года, а подарки дарили не только 1 января, но в течение нескольких дней после праздника.

Подарки на Новый год не заканчиваются несколько дней. Серьёзно. Сначала находишь обязательные, те, что утром 1 января. Проходит ещё день — и опять подарочек. Ещё и ещё, — поделился Шепелев.

Пост он сопроводил старым снимком, на котором ему всего восемь лет.

Телеведущий подчеркнул, что Новый год для него — это, «конечно, не мандарины и не салат», а также «не работа, не попойка». По его словам, этот праздник значит что-то большее, что всегда запоминается на всю жизнь.

А вот как запомнится — не предугадать. Очень хочется встретить его на этот раз без суеты, спокойно, не спеша, наслаждаясь вечером, семьёй, — отметил он.

Шепелев добавил, что хочет, чтобы волшебство, подаренное ему родителями, теперь было с его детьми.

Как писал NEWS.ru, ранее телеведущий опубликовал в Instagram видео, на котором его сын Платон пишет письмо Деду Морозу о новогоднем подарке для себя.

Дмитрий Шепелев воспитывает сына Платона, его мать Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года от онкологического заболевания — глиобластомы. Уже не первый год он встречается с дизайнером Екатериной Тулуповой, но они стараются делать всё возможное, чтобы подробности их романа не стали достоянием общественности. Недавно ребёнка возлюбленной он назвал дочкой.