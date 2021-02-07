Шепелев уехал от беременной Тулуповой на курорт

https://static.news.ru/photo/eae3e1e4-197e-11ea-b96a-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Шепелев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Дмитрий Шепелев вместе с сыном Платоном улетел на горнолыжный курорт. При этом его беременная спутница Екатерина Тулупова осталась дома.

В своём Instagram Шепелев разместил фото с сыном и сноубордами и сообщил, что «мальчики проводят время отдельно, а девочки отдельно».

Впереди мужской «уикенд» папа и сын. Завтра в школу? Нет, не слышали, — написал телеведущий.

У второклассника Платона начались каникулы, и отец, судя по всему, решил провести время с ребёнком. Где именно отдыхают звёздный папа и мальчик, неизвестно. Вероятно, дело происходит в России, поскольку европейские трассы закрыты из-за пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что подруга Дмитрия Шепелева Екатерина Тулупова ждёт ребёнка. Прибавление у пары ожидается уже в самом скором времени. Об этом писал NEWS.ru.

Шепелев воспитывает сына Платона от умершей певицы Жанны Фриске, а у Екатерины Тулуповой есть дочь Лада. Телеведущий признался, что когда узнал о предстоящем пополнении, то почувствовал одновременно головокружение и лёгкость.