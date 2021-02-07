Шепелев уехал от беременной Тулуповой на курорт

Телеведущий Дмитрий Шепелев вместе с сыном Платоном улетел на горнолыжный курорт. При этом его беременная спутница Екатерина Тулупова осталась дома.
В своём Instagram Шепелев разместил фото с сыном и сноубордами и сообщил, что «мальчики проводят время отдельно, а девочки отдельно».
Впереди мужской «уикенд» папа и сын. Завтра в школу? Нет, не слышали, — написал телеведущий.
У второклассника Платона начались каникулы, и отец, судя по всему, решил провести время с ребёнком. Где именно отдыхают звёздный папа и мальчик, неизвестно. Вероятно, дело происходит в России, поскольку европейские трассы закрыты из-за пандемии коронавируса.
Ранее стало известно, что подруга Дмитрия Шепелева Екатерина Тулупова ждёт ребёнка. Прибавление у пары ожидается уже в самом скором времени. Об этом писал NEWS.ru.
Шепелев воспитывает сына Платона от умершей певицы Жанны Фриске, а у Екатерины Тулуповой есть дочь Лада. Телеведущий признался, что когда узнал о предстоящем пополнении, то почувствовал одновременно головокружение и лёгкость.