https://static.news.ru/photo/36256338-6797-11ea-906b-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Певцов Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Актёр Дмитрий Певцов, комментируя ситуацию с коронавирусом, призвал россиян не бояться никаких болезней. Он напомнил, что Россию не смогли одолеть Золотая Орда, фашистская Германия и другие. Поэтому мы можем не переживать из-за какого-то вируса.

Рассказ одного доктора. Проводить полостные операции, оказывается, научились делать очень и очень давно. Только большинство пациентов после этого почему-то умирало. И тогда один умник предложил: «А давайте мыть руки перед операцией». И что произошло? Процент выздоравливающих стал гораздо больше. Какой коронавирус? Никакой коронавирус нас не победит! Нельзя победить народ, который зимой ест мороженое! — написал Певцов в Instagram.

На сегодняшний день число заболевших по всему миру перевалило за 173 тысячи человек. От коронавируса умерли 6,6 тысячи пациентов, выздороветь удалось 77 тысячам. В Российской Федерации на текущий момент зафиксировано 93 случая инфицирования. 79 человек находятся в стационаре, у 57 из них заболевание протекает в лёгкой форме, шестерых уже выписали. 16 марта мэрия Москвы запретила до 10 апреля все массовые мероприятия с участием более 50 человек. Речь идёт как о собрании на улицах, так и в помещениях.

Как писал NEWS.ru, телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева решила напомнить своим подписчикам, как правильно мыть руки, чтобы защитить себя от вирусов.