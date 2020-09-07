Дмитрий Певцов пошёл на поправку

https://static.news.ru/photo/bd10409c-f0f5-11ea-be72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Народного артиста России Дмитрия Певцова могут 7 или 8 сентября выписать из больницы, актёр пошёл на поправку и чувствует себя хорошо.

Об этом РИА Новости рассказал заместитель директора театра «Ленком» Сергей Вольтер. По его словам, Певцов после выписки будет долечиваться дома, на что уйдёт около двух недель.

Чувствует себя он уже хорошо, и мы ждём его в конце месяца, 22 сентября, на спектакле «Капкан», — отметил Вольтер.

О том, что Дмитрий Певцов не сможет принять участие в открытии театрального сезона в «Ленкоме» стало известно 28 августа. Врачи подозревали у него коронавирусную инфекцию, но анализы этот диагноз не подтвердили, писал NEWS.ru. У артиста выявили воспаление лёгких. Ряд СМИ сообщили, что актёр впал в кому, однако 1 сентября сам Певцов выпустил видеообращение, в котором опроверг слухи о своём тяжёлом состоянии.