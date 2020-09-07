Дмитрий Певцов пошёл на поправку

Народного артиста России Дмитрия Певцова могут 7 или 8 сентября выписать из больницы, актёр пошёл на поправку и чувствует себя хорошо.
Об этом РИА Новости
Чувствует себя он уже хорошо, и мы ждём его в конце месяца, 22 сентября, на спектакле «Капкан», — отметил Вольтер.
О том, что Дмитрий Певцов не сможет принять участие в открытии театрального сезона в «Ленкоме» стало известно 28 августа. Врачи подозревали у него коронавирусную инфекцию, но анализы этот диагноз не подтвердили, писал NEWS.ru. У артиста выявили воспаление лёгких. Ряд СМИ сообщили, что актёр впал в кому, однако 1 сентября сам Певцов выпустил видеообращение, в котором опроверг слухи о своём тяжёлом состоянии.
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