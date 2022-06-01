Дмитрий Назаров опроверг сообщения о своей госпитализации

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Дмитрий Назаров в спектакле «Вальпургиева ночь»

Актёр Дмитрий Назаров опроверг сообщения о своей госпитализации в разговоре с «Газетой.Ru». Информация о том, что врачи оставили его в кардиоцентре, неверна, объяснил артист журналистам.

Это всё неправда, — сказал Назаров.

Дмитрий Назаров снялся более чем в 40 фильмах, наибольшую известность ему принесла роль шеф-повара в сериале «Кухня». Также он играл в фильмах «Тобол», «Штрафбат», «Дикая лига» и прочих. Назаров выступал в спектаклях Малого театра, театра «Сфера», Центрального академического театра Российской Армии и МХАТа имени Чехова. Кроме того, он озвучивал героев мультфильмов.

Ранее о его госпитализации сообщил портал 5-tv.ru. Отмечалось, что Назаров сам смог добраться до больницы, а после обращения врачи приняли решение его госпитализировать.

В начале апреля также стало известно, что с хронической сердечной недостаточностью госпитализировали в больницу отца российского эстрадного певца Филиппа Киркорова Бедроса. Артиста отправили в реанимацию в госпитале Вишневского. Однако семья Бедроса была оптимистично настроена и не теряла веры во врачей. Филипп Киркоров подчеркнул, что они ещё успеют встретить и его 55-летие, и 90-летие Бедроса.