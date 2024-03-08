Дмитрий Нагиев вернется в «Голос»? Что этому может помешать

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Дмитрий Нагиев

Дмитрий Нагиев на протяжении нескольких лет вел музыкальное шоу «Голос», однако недавно его место заняла Яна Чурикова. Вернется ли звезда к работе на Первом канале, что этому может помешать?

Вернется ли Дмитрий Нагиев в «Голос»

Экс-солист группы «АукцЫон» Сергей Рогожин рассказал, что Нагиев не может вернуться на телевидение из-за занятости в четырех кинопроектах. По словам музыканта, после приостановления выпуска развлекательных программ на Первом канале в феврале 2022 года руководство отправило телеведущего в отпуск. Артист, чтобы продолжать зарабатывать, начал сниматься в кино и теперь не располагает временем для участия в «Голосе» и в проектах на МУЗ-ТВ.

«Дима спросил: „Нас увольняют или это отпуск?“ Но ему не дали четкого ответа, на какое время „отпуск“. Дальше Дима подписывает четыре проекта в художественных фильмах. Одновременно четыре проекта! Это очень большая занятость», — заявил Рогожин в эфире RuTube-шоу «Так сказать».

По словам музыканта, Нагиева звали на «Голос». Ему сообщили о возможности приступить к работе, однако к этому моменту у него уже не было «физической возможности», отметил Рогожкин.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look Дмитрий Нагиев

Где сейчас Дмитрий Нагиев

Телеведущий резко исчез из развлекательных программ, которые вел на федеральных каналах, после начала российской спецоперации. На Первом канале сообщали, что Нагиев ушел в творческий отпуск. Актер был ведущим шоу «Голос», однако в версии «60+» его заменила актриса Лариса Гузеева, а детскую программу стала вести телеведущая Яна Чурикова. Сам артист не объяснял причин своего ухода и не комментировал отношение к СВО.

Журналистка Ксения Собчак связала уход артиста с телевидения со спецоперацией. По ее словам, такая работа несет определенный риск введения западных санкций, как следствие — арест счетов за границей и запрет въезда в ряд стран.

«Поэтому на Первом Нагиеву пошли навстречу: пока не подставляем, но и не увольняем. Нагиева, как и [Ивана] Урганта, не увольняют. Просто дают отдохнуть. До лучших времен», — сообщила Собчак.

Нагиев вышел на связь с поклонниками зимой. Он записал видеопоздравление с Новым годом, сопроводив его загадочной подписью: «Ждите приказов». При этом в самом ролике актер пожелал своим подписчикам мирного, справедливого, красивого и доброго года.

Нагиев на протяжении последних нескольких лет играет главную роль в театральной постановке «Кыся». Артист по-прежнему является амбассадором МТС и снимается в рекламах компании.

В прошлом году артист вернулся к съемкам в кино. В 2023 году с участием Нагиева вышли фильмы «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» и «Эскортница», а также сериал «Кино про бандитов». Сообщалось, что актер задействован в съемках еще шести проектов, находящихся в производстве.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Дмитрий Нагиев

В марте 2023 года артист появился на Первом канале. Он стал ведущим праздничного эпизода шоу «Две звезды. Отцы и дети». В новогодние праздники, 1 января, на федеральном канале также показали фильм «Свингеры» с участием Нагиева в главной роли.

Почему у Дмитрия Нагиева нет званий

Нагиев убежден, что не сделал в своей профессии ничего особенного. По его словам, инициатива о поощрении поступала со стороны профильных ведомств, но артист не согласился. При этом послужной список актера насчитывает более 100 ролей в 100 разных проектах.

«Пока я уверен, что мне звания не нужны», — говорил Нагиев в одном из интервью.

В СМИ неоднократно писали, что актер занимается благотворительностью. Близкие рассказывали, что каждый год 4 апреля, в свой день рождения, Нагиев делает крупные пожертвования. Кроме того, Нагиев возглавляет фонд «Анна», который помогает многодетным семьям, детским домам и приютам.

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