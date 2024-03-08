Дмитрий Нагиев на протяжении нескольких лет вел музыкальное шоу «Голос», однако недавно его место заняла Яна Чурикова. Вернется ли звезда к работе на Первом канале, что этому может помешать?
Вернется ли Дмитрий Нагиев в «Голос»
Экс-солист группы «АукцЫон» Сергей Рогожин рассказал, что Нагиев не может вернуться на телевидение из-за занятости в четырех кинопроектах. По словам музыканта, после приостановления выпуска развлекательных программ на Первом канале в феврале 2022 года руководство отправило телеведущего в отпуск. Артист, чтобы продолжать зарабатывать, начал сниматься в кино и теперь не располагает временем для участия в «Голосе» и в проектах на МУЗ-ТВ.
«Дима спросил: „Нас увольняют или это отпуск?“ Но ему не дали четкого ответа, на какое время „отпуск“. Дальше Дима подписывает четыре проекта в художественных фильмах. Одновременно четыре проекта! Это очень большая занятость», — заявил Рогожин в эфире RuTube-шоу «Так сказать».
По словам музыканта, Нагиева звали на «Голос». Ему сообщили о возможности приступить к работе, однако к этому моменту у него уже не было «физической возможности», отметил Рогожкин.
Где сейчас Дмитрий Нагиев
Телеведущий резко исчез из развлекательных программ, которые вел на федеральных каналах, после начала российской спецоперации. На Первом канале сообщали, что Нагиев ушел в творческий отпуск. Актер был ведущим шоу «Голос», однако в версии «60+» его заменила актриса Лариса Гузеева, а детскую программу стала вести телеведущая Яна Чурикова. Сам артист не объяснял причин своего ухода и не комментировал отношение к СВО.
Журналистка Ксения Собчак связала уход артиста с телевидения со спецоперацией. По ее словам, такая работа несет определенный риск введения западных санкций, как следствие — арест счетов за границей и запрет въезда в ряд стран.
«Поэтому на Первом Нагиеву пошли навстречу: пока не подставляем, но и не увольняем. Нагиева, как и [Ивана] Урганта, не увольняют. Просто дают отдохнуть. До лучших времен», — сообщила Собчак.
Нагиев вышел на связь с поклонниками зимой. Он записал видеопоздравление с Новым годом, сопроводив его загадочной подписью: «Ждите приказов». При этом в самом ролике актер пожелал своим подписчикам мирного, справедливого, красивого и доброго года.
Нагиев на протяжении последних нескольких лет играет главную роль в театральной постановке «Кыся». Артист по-прежнему является амбассадором МТС и снимается в рекламах компании.
В прошлом году артист вернулся к съемкам в кино. В 2023 году с участием Нагиева вышли фильмы «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» и «Эскортница», а также сериал «Кино про бандитов». Сообщалось, что актер задействован в съемках еще шести проектов, находящихся в производстве.
В марте 2023 года артист появился на Первом канале. Он стал ведущим праздничного эпизода шоу «Две звезды. Отцы и дети». В новогодние праздники, 1 января, на федеральном канале также показали фильм «Свингеры» с участием Нагиева в главной роли.
Почему у Дмитрия Нагиева нет званий
Нагиев убежден, что не сделал в своей профессии ничего особенного. По его словам, инициатива о поощрении поступала со стороны профильных ведомств, но артист не согласился. При этом послужной список актера насчитывает более 100 ролей в 100 разных проектах.
«Пока я уверен, что мне звания не нужны», — говорил Нагиев в одном из интервью.
В СМИ неоднократно писали, что актер занимается благотворительностью. Близкие рассказывали, что каждый год 4 апреля, в свой день рождения, Нагиев делает крупные пожертвования. Кроме того, Нагиев возглавляет фонд «Анна», который помогает многодетным семьям, детским домам и приютам.
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