Дмитрий Маликов восхитил поклонников фотографией с двухлетним сыном

https://static.news.ru/photo/0945ac30-fc2d-11ea-88d8-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Маликов Фото: dmitriy_malikov/instagram.com

Поклонники певца и композитора Дмитрия Маликова с воодушевлением обсуждают его фотографию с сыном Марком. Кадр был снят в тот момент, когда малыш восседал у папы на плечах.

Снимок появился практически одновременно в основной ленте Instagram самого Маликова и в историях соцсети у его дочери Стефании. В дополнение к этому девушка опубликовала ещё пару чёрно-белых фото с младшим братом.

Хорошей вам недельки! И не болеть! А то что-то все вокруг хворают, — подписал снимок Маликов.

Подписчики оставили к записи немало восторженных комментариев. Они рассыпались в комплиментах, назвав фото милым, а отца и сына славными и хорошенькими. Юзеры в ответ также пожелали именитому папе и его ребёнку здоровья.

Маликов женат на Елене Изаксон. В 2000 году у пары родилась дочь Стефания, сейчас она студентка МГИМО и начинающий дизайнер. В 2018 году в семье артиста появился сын Марк. Кроме того, у супруги певца есть взрослая дочь от первого брака Ольга.

Ранее, как писал NEWS.ru, певец Влад Топалов обнародовал трогательное фото с маленьким сыном.